На полигоне ТБО в Усть-Лабинском районе ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение на Двубратском мусорном полигоне в Усть-Лабинском районе Кубани. На территории продолжается задымление на площади примерно в 50 кв.м, сообщает региональный оперштаб.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По данным краевого оперативного штаба, площадь пожара составляет 150 кв. м. На месте задействованы шесть человек и четыре единицы спецтехники: два бульдозера, экскаватор и погрузчик. КамАЗы не привлекались из-за ухудшения погодных условий.
Возгорание произошло 29 марта. По информации оператора полигона, причиной пожара стал умышленный поджог. Правоохранительные органы зафиксировали соответствующее заявление.