На полигоне ТБО в Усть-Лабинском районе ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на Двубратском мусорном полигоне в Усть-Лабинском районе Кубани. На территории продолжается задымление на площади примерно в 50 кв.м, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным краевого оперативного штаба, площадь пожара составляет 150 кв. м. На месте задействованы шесть человек и четыре единицы спецтехники: два бульдозера, экскаватор и погрузчик. КамАЗы не привлекались из-за ухудшения погодных условий.

Возгорание произошло 29 марта. По информации оператора полигона, причиной пожара стал умышленный поджог. Правоохранительные органы зафиксировали соответствующее заявление.

Анна Гречко