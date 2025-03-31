Глава СКР поручил возбудить дело о нападении собаки на жительницу Адыгеи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на 87-летнюю жительницу Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После нападения пенсионерку доставили в медицинское учреждение с многочисленными ранениями лица. Врачи провели операцию, восстановили кровоток в поврежденном участке лица. Пациентка также получила перелом бедра при падении. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Расследование данного происшествия взято под контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Руководитель республиканского управления должен представить доклад о ходе расследования председателю ведомства.

Алина Зорина