Глава СКР поручил возбудить дело о нападении собаки на жительницу Адыгеи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на 87-летнюю жительницу Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
После нападения пенсионерку доставили в медицинское учреждение с многочисленными ранениями лица. Врачи провели операцию, восстановили кровоток в поврежденном участке лица. Пациентка также получила перелом бедра при падении. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Расследование данного происшествия взято под контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Руководитель республиканского управления должен представить доклад о ходе расследования председателю ведомства.