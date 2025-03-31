СКР начал проверку после падения ребенка из окна в Крыму

Следователи Крыма инициировали проверку после того, как трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже многоэтажки в Феодосии, сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел днем 30 марта. Ребенок придвинул стул к открытому окну, взобрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. В момент происшествия мать находилась в соседней комнате.

Следователи отмечают, что семья характеризуется положительно и не состоит на учете в органах профилактики. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Алина Зорина