Ректору УлГТУ изменили меру пресечения на домашний арест

В понедельник Ленинский районный суд Ульяновска в течение семи часов рассматривал вопрос продления срока ареста ректору УлГТУ Надежде Ярушкиной, начальнику отдела по работе с абитуриентами Евгению Склярову и директору международного института УлГТУ Павлу Пазушкину.

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Заседание продлилось около семи часов и проходило в закрытом режиме, без допуска представителей СМИ. По данным «Ъ-Волга», прокурор и следователь продолжали настаивать на продлении срока содержания обвиняемых под стражей в СИЗО. Адвокаты, наоборот, просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд в конечном итоге отказал прокурору и следствию в удовлетворении их требований и изменил обвиняемым меру пресечения на домашний арест до 30 мая. Обвиняемых освободили в зале суда. Они пробыли в СИЗО с 7 февраля.

Как ранее сообщал «Ъ», Надежду Ярушкину и еще троих руководителей подразделений УлГТУ СУ СКР обвиняет в злоупотреблении должностными полномочиями, с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суд по ходатайству следствия избрал ректору меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком», при этом «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились денежные средства». По данным СУ СКР, с 2022 года по 2025 год «было необоснованно зачислено 129 иностранных студентов», ущерб бюджету — 20 млн руб.

Обвиняемые свою вину не признают.

С самого начала, с момента решения Ленинского райсуда об аресте, ульяновская общественность встала на защиту ректора УлГТУ, обращаясь и к суду, и к следственным органам с просьбой изменить меру пресечения.

С обращениями об изменении меры пресечения Надежде Ярушкиной выступили жители региона (под петицией в адрес президента РФ подписались около 2 тыс. человек), представители IT-сообщества региона, Общественная палата региона, преподаватели и ученые УлГТУ и УлГПУ, руководители Ульяновского механического завода, НИИ авиастроения, Российская ассоциация искусственного интеллекта и др.

Накануне Международного женского дня представители общественности Ульяновской области направили обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что мера пресечения, избранная ректору УлГТУ, «не имеет прецедентов, является чрезмерно строгой и не соответствует принципу соразмерности с учетом социального статуса».

В понедельник вечером IT-сообщество региона в своем Telegram-канале в защиту Надежды Ярушкиной отметили, что в этот день «была исправлена вопиющая несправедливость».

Сергей Титов, Ульяновск