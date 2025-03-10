Ульяновская общественность просит Федеральное собрание обсудить соразмерность меры пресечения

Накануне Международного женского дня, 7 марта, представители общественности Ульяновской области направили председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором заявляют, что избранная ректору Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) мера пресечения в виде заключения под стражу «не имеет прецедентов, является чрезмерно строгой и не соответствует принципу соразмерности с учетом социального статуса» обвиняемой Надежды Ярушкиной. Об этом сообщил в понедельник созданный руководителями IT-компаний Telegram-канал в защиту ректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник губернатора по IT Надежда Ярушкина с главой региона Алексеем Русских

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Советник губернатора по IT Надежда Ярушкина с главой региона Алексеем Русских

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Надежду Ярушкину и еще троих руководителей подразделений УлГТУ СУ СКР обвиняет в злоупотреблении должностными полномочиями, с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суд по ходатайству следствия избрал ректору меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком», при этом «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились денежные средства». По данным СУ СКР, с 2022 года по 2025 год «было необоснованно зачислено 129 иностранных студентов», ущерб бюджету — 20 млн руб.

Под обращением в Федеральное собрание подписались 36 известных руководителей, общественных деятелей и ученых, среди них генеральные директора крупных предприятий, депутаты регионального заксобрания, руководители крупнейших IT-компаний Ульяновска.

В обращении отмечается, что Надежда Ярушкина — ученый, известный на мировом уровне по научным работам в сфере искусственного интеллекта, с ее участием созданы и открываются филиалы базовых кафедр УлГТУ в сфере IT на целом раде крупнейших предприятий, работающих в сфере авиации и ОПК. Также отмечается, что определение «столь строгой меры пресечения» известному ученому, уважаемому общественному деятелю и пожилой женщине противоречит заявлениям президента РФ Владимира Путина о гуманизации уголовного законодательства и практики его применения.

Подписанты отмечают, что при таком подходе следственных органов «любого из ректоров российских вузов, осуществляющих подготовку иностранных граждан, могут подвергнуть аналогичной рестрикции ввиду широкого трактования вменяемой статьи». Они предлагают председателям Совфеда и Госдумы в соответствии с их полномочиями направить запросы в Генпрокуратуру и СКР «с просьбой разъяснить основания выбора столь строгой меры пресечения», а также «инициировать парламентские слушания и общественные дискуссии по вопросам правоприменительной практики», «по изменению подходов к избранию мер пресечения для представителей научного и промышленного сообщества».

Ранее с обращениями об изменении меры пресечения Надежде Ярушкиной выступили жители региона (под петицией в адрес президента РФ подписались 1700 человек), представители IT-сообщества региона, Общественная палата региона, преподаватели и ученые УлГТУ и УлГПУ, руководители Ульяновского механического завода, НИИ авиастроения, Российская ассоциация искусственного интеллекта и др. Но 13 февраля облсуд согласился с решением райсуда и оставил 62-летнего ректора в СИЗО.

Сергей Титов, Ульяновск