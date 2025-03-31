«Платон» снова вышел из строя

Работу системы «Платон» восстановили после массированной кибератаки. Об этом “Ъ FM” сообщили в пресс-службе компании. По данным сервиса DownDetector, еще утром пользователи испытывали проблемы с входом в личный кабинет и оплатой проезда. Техническая поддержка «Платона» объясняла неполадки атакой на провайдера связи. Представители системы советовали обращаться в офисы обслуживания и отсрочили обязательные платежи для большегрузов до 31 марта. Первые жалобы на отсутствие доступа к сайту «Платона» поступили еще в четверг, 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из-за опасений получить штрафы за неоплаченный проезд в минувшие выходные некоторые логистические компании приостановили работу, рассказал “Ъ FM” водитель Алексей Иванов: «Буквально 28-29 марта якобы производились технические работы с приложением и сайтом. Проблема была с пополнением. Единственный вариант был ждать либо ехать на терминал и оформлять маршрутную карту. Если бы терминалы были расставлены в шаговой доступности, это не создало бы проблем. А так до терминала нужно было ехать порядка 50-70 км в обратную сторону по направлению маршрута, это создало определенные трудности.

Часто бывает, что мы возим товары первой необходимости, и это тоже создает проблемы. Машина не может стоять и ждать, пока заработает приложение. Приходили также необоснованные штрафы. С их оспариванием тоже возникают сложности, поскольку "Платон" якобы штрафы не вправе аннулировать. Соответственно, все идет через Ространснадзор. На горячую линию им дозвониться затруднительно».

В середине февраля в системе «Платон» уже происходил масштабный сбой. Тогда собеседники “Ъ” связали проблему с работой средств радиоэлектронной борьбы. В свою очередь, руководство Росавтодора пообещало отменить все несправедливо вынесенные штрафы. Как правило, убытки из-за них достигают внушительных сумм, говорит президент Ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин: «Когда в такой системе столько дней длится сбой, это говорит о том, что данная система, в которой аккумулируется и проходит много информации, недостаточно защищена.

И без этих сбоев из-за некорректно работающих рамок из-за действия РЭБ и других систем перевозчиков завалили штрафами. С учетом того, что выставляют штрафы как минимум по 5 тыс. руб., если не оплатил, или деньги не списались, или сигнал прибора пропал, это может быть очень серьезным. Вы представляете, какое количество транспорта едет по Российской Федерации ежедневно? Это миллионы машин.

Соответственно, если не будут списываться деньги, то этим миллионам машин ежедневно с каждой рамки будет прилетать штраф за неуплату. Это могут быть миллиарды рублей».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что текущий сбой частично сказался и на поставках товаров в продуктовые магазины. Однако крупные сети уже разработали механизм защиты для подобных случаев, уверена директор по транспортным операциям компании FM Logistic Маргарита Табунова: «Если фуры встанут, будут какие-то забастовки, допустим, это отразится в целом на всем рынке, в моменте растут затраты на перевозку, потому что возникает дефицит: заказы есть, их нужно отгружать. На дефицитном рынке всегда растет стоимость перевозки.

Могут быть временные недопоставки, но так как все-таки большинство сетей ритейла снабжается через РЦ, в РЦ есть определенный запас, и если будут краткосрочные остановки, то на полках магазинов это не отразится. Водитель может и не заметить, что у него не сработала та или иная рамка. Здесь остановки движения или доставки товара в ритейл не будет, но увеличится административная нагрузка».

Сейчас базовая ставка тарифа «Платона» установлена на уровне 3,73 руб. за километр. С февраля 2026-го она увеличится до 5,1 руб.

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Никита Путятин