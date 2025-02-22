«Платон» отменил штрафы из-за средств радиоэлектронной борьбы. Оператор системы заявил, что аннулирует случаи нарушения на ряде дорог. «В особый режим работы перевели 32 рамки, где были зафиксированы случаи влияния РЭБ»,— сообщил оператор. В начале февраля дальнобойщики юга России обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием отключить «Платон» из-за ошибок. Собственники транспортных средств связывают некорректную работу бортовых устройств с работой «глушилок». На 12 февраля в компании рассмотрели свыше 3 тыс. обращений от перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Подобных случаев может быть гораздо больше, рассказал президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин: «Перевозчики направляют жалобы в Ространснадзор даже уже за тот период, за который они оплатили штрафы. По вновь открывшимся обстоятельствам они также получают возможность подать претензию. Информацию нам присылает реестр, мы отправляем ее в Ространснадзор, контролируем, чтобы штрафы отменялись. Обращения от перевозчиков приходят ежечасно, ежеминутно. У них есть проблемы и с кадрами, и с пониманием ситуации.

Насколько быстро удается оспаривать штрафы? Этот процесс только начался, с 12 февраля. В первые дни нам по одному перевозчику подтвердили отмену 36 постановлений, но он жалобы не писал. Пришлось подкорректировать. Почему многие логистические компании не составляют претензии? За несколько лет у них сложилось мнение, что нормальной реакции на жалобы не будет. Сейчас мы пока разгребаем декабрь, январь, февраль, а далее договорились проверить август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Но есть одно "но". Если у перевозчиков, которые занимаются транспортировкой опасных грузов, леса или пассажиров, не будет функционировать система ГЛОНАСС, то на него приходят штрафы в сотни тысяч рублей. Эта проблема тоже связана с системой РЭБ. Мне уже несколько скриншотов скидывали с их личных кабинетов. Машина едет по трассе "Дон", а от воздействия РЭБ навигационная система показывает, как кардиограмму, то он двигается по магистрали, а потом оказывается где-то в полях».

Помехи в работе GPS, ГЛОНАСС и других геолокационных сервисов фиксируются, в частности, на карте сервиса Flightradar24. В последний раз она обновлялась 21 февраля. Красными по уровню сбоев отмечены зоны в южных, западных и центральных регионах России. Перевозчики ожидали, что операторы систем предусмотрят этот аспект заранее, рассказал исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Зон, которые покрывает РЭБ, в России много — это и Южный федеральный округ, и Северо-Западный, и Центральный. И в Приволжском федеральном округе работают подобные РЭБ, соответственно, это все приводит к сбоям в работе системы "Платон", в навигации. Поэтому то, что отменяются штрафы, это очень хорошо.

Но хотелось бы, чтобы при возникновении подобных моментов, на рынке все-таки действовали не тогда, когда уже есть определенная шумиха, и бизнес взволнован, а все-таки заранее.

Тем более принцип работы РЭБ все операторы понимают, и поэтому никаких сюрпризов нет. Перевозчики сейчас терпят серьезные убытки. Это продолжается уже с конца апреля 2024 года. У нас сейчас нет своего автопарка, но подрядчики, с которыми мы активно работаем, конечно же, жалуются на подобные проблемы».

Оператор «Платон» в свою очередь пояснял, что воздействие внешних факторов, включая средства радиоэлектронной борьбы, подтверждается примерно в 5% случаев.

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Александра Абанькова