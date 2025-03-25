Бывший глава «Прогресса» занял должность замгенерального директора Роскосмоса

Экс-глава самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов занял должность заместителя генерального директора по развитию промышленности Роскосмоса. Об этом сообщили в госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На пост генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов был избран в 2018 году решением совета директоров предприятия.

Дмитрий Баранов родился 19 июня 1970 года в Куйбышеве. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности «Ракетостроение». В 1993-2005 гг. работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором ФГУП «ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс"». С 2005 года занимал руководящие должности в АО «РКЦ «Прогресс». Заслуженный конструктор Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ имени Ю.А. Гагарина, награжден медалью Федерации космонавтики России «Полет Ю.А. Гагарина».

В начале марта «Прогресс» посетила делегация Мьянмы и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Делегацию азиатской страны возглавил председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мин Аун Хлайн.