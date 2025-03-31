Цена на золото установила новый рекорд

Стоимость золота вторую неделю подряд обновляет исторический максимум. Фьючерсы на драгметалл на Чикагской товарной бирже превысили $3154 (+1,27%) за тройскую унцию. Золото дорожает на фоне планов президента США Дональда Трампа на этой неделе представить план по увеличению импортных пошлин на товары из нескольких стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

27 марта стоимость золота впервые превысила $3100. Обновление рекордной отметки связано с эскалацией напряженности в сфере международной торговли. Аналитики не исключают роста цен до $3300–3500 за унцию при условии дальнейшего усиления деглобализации, а также снижения ставки Федеральной резервной системы.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы формируют золотой запас».