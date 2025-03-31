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Коммерсантъ FM
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Цена на золото установила новый рекорд

Стоимость золота вторую неделю подряд обновляет исторический максимум. Фьючерсы на драгметалл на Чикагской товарной бирже превысили $3154 (+1,27%) за тройскую унцию. Золото дорожает на фоне планов президента США Дональда Трампа на этой неделе представить план по увеличению импортных пошлин на товары из нескольких стран.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

27 марта стоимость золота впервые превысила $3100. Обновление рекордной отметки связано с эскалацией напряженности в сфере международной торговли. Аналитики не исключают роста цен до $3300–3500 за унцию при условии дальнейшего усиления деглобализации, а также снижения ставки Федеральной резервной системы.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы формируют золотой запас».

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