Цена на золото установила новый рекорд
Стоимость золота вторую неделю подряд обновляет исторический максимум. Фьючерсы на драгметалл на Чикагской товарной бирже превысили $3154 (+1,27%) за тройскую унцию. Золото дорожает на фоне планов президента США Дональда Трампа на этой неделе представить план по увеличению импортных пошлин на товары из нескольких стран.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
27 марта стоимость золота впервые превысила $3100. Обновление рекордной отметки связано с эскалацией напряженности в сфере международной торговли. Аналитики не исключают роста цен до $3300–3500 за унцию при условии дальнейшего усиления деглобализации, а также снижения ставки Федеральной резервной системы.
Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы формируют золотой запас».