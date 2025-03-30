Главные новости за 24—30 марта. Кубань, Крым и Адыгея

Верховный суд РФ отказал АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в ВС РФ дела о покупке земельного участка площадью более 83 га. Агрокомплекс требовал признать несоответствующим закону отказ администрации поселения в заключении договора купли-продажи земельного участка в Выселковском районе.

В Краснодаре в доме бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой открылся реабилитационный центр для зависимых. Особняк сдан в аренду и используется для размещения клиники «Гармония». Учреждение зарегистрировали в ноябре 2024 года.

Отец мальчика, пострадавшего от укусов хаски в Сочи, обнаружил пропажу 3 млн руб., собранных на лечение сына, и обратился в правоохранительные органы. Он предполагает, что к случившемуся, возможно, может быть причастна его бывшая жена. Отец намерен добиваться возврата денег.

Суд на Кубани вернул отобранные за нетрезвую езду права участнику СВО. В ноябре 2024 года он был признан виновным в отказе от медицинского освидетельствования и оштрафован на 30 тыс. руб. с лишением прав на 1 год и 8 месяцев, однако, в марте 2025 года обратился в суд, указав, что проходит военную службу и участвовал в боевых действиях в ходе СВО.

Третий апелляционный суд в Сочи отказал супруге бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому края Сергея Симоненко в разблокировке счетов, которые были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее мужа. Светлана Симоненко просила снять арест со счетов для получения средств в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи ежемесячно.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края (КСП) при внеплановой проверке установила, что ряд объектов недвижимости, находящихся в ведении регионального минздрава, на протяжении многих лет остается в неудовлетворительном состоянии. Аудит охватил шесть объектов, включая бывшую аптеку в Архипо-Осиповке и базу отдыха «Айболит» в Туапсинском районе.

Специалисты Роспотребнадзора при проверке шести магазинов сети «Светофор» в Адыгее выявили серьезные нарушения требований безопасности. В ходе проверок специалисты изъяли 65 партий продукции общим объемом более 4,3 кг.

Проектирование автотрассы Сочи — Джубга планируют завершить в следующем году. Работы будут вестись на нескольких участках. Сейчас в проектировании находится участок от Сочи (третий этап обхода города) до Лазаревского. Параллельно разрабатывается проект дороги до Джубги, трассировка которой уже утверждена.

АО «Черномортранснефть» взыскало с землевладелицы из станицы Северской неосновательное обогащение, убедив суд в том, что та не выполнила условий соглашения о рекультивации земель после строительства нефтепровода. В результате жительнице Кубани придется вернуть нефтяникам почти всю сумму возмещения, которую те ранее ей выплатили за убытки, вызванные размещением объекта на ее участке.