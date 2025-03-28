В магазинах «Светофор» в Адыгее изъяли 65 партий небезопасной продукции

Специалисты Роспотребнадзора при проверке шести магазинов сети «Светофор» в Адыгее выявили серьезные нарушения требований безопасности. В ходе проверок специалисты изъяли 65 партий продукции общим объемом более 4,3 кг, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Выявлены нарушения обязательных требований к продукции, связанные с требованиями к процессам хранения, реализации, создающим угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан»,— говорится в официальном сообщении.

По результатам внеплановых проверок составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. На торговую точку наложены штрафы на сумму более 124 тыс. руб. Деятельность одного из шести магазинов приостановлена по решению суда.

Ранее, с 3 по 19 марта, Россельхознадзор в ходе инспекций супермаркетов «Светофор» на территории Адыгеи изъял более 2 т небезопасной продукции. Ведомство выдало три предписания об устранении нарушений в области ветеринарии.

Также в период с 21 января по 5 февраля Россельхознадзор обнаружил нарушения в 60 торговых точках сети «Светофор» и 2 объектах сети «Маяк» в Краснодарском крае. В магазинах реализовывали мясную, рыбную и молочную продукцию с истекшим сроком годности, без маркировки производителя и с поврежденной упаковкой. Кроме того, товары поступали без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении.

Нурий Бзасежев