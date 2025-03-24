В особняке экс-судьи Хахалевой в Краснодаре открыли реабилитационный центр

В Краснодаре в доме бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой открылся реабилитационный центр для зависимых. Об этом сообщает «“КП” — Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Особняк, ранее принадлежавший Елене Хахалевой, теперь сдан в аренду и используется для размещения клиники «Гармония». Учреждение зарегистрировали в ноябре 2024 года.

На сайте центра опубликованы фотографии интерьеров. Внутренние помещения здания практически не изменились: в комнатах установлены теннисный стол и доска для занятий с пациентами, а в одной из ванных по-прежнему стоит джакузи.

Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» после резонансной свадьбы дочери, стоимость которой СМИ оценивали в $2 млн. В 2022 году против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). После заочного ареста экс-судью объявили в международный розыск, а в начале 2025 года задержали в Баку. Позже суд в Азербайджане освободил фигурантку из-под ареста и отказал в экстрадиции.

Ранее прокуратура Краснодарского края потребовала снести принадлежащий Елене Хахалевой коттеджный поселок в Ольгинке и вернуть государству земельный участок возле санатория «Зеленая Долина». Рассмотрение дела отложено до осени.

Нурий Бзасежев