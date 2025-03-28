КСП выявила неиспользуемые объекты краевого имущества на Кубани

Контрольно-счетная палата Краснодарского края (КСП) при внеплановой проверке установила, что ряд объектов недвижимости, находящихся в ведении регионального минздрава, на протяжении многих лет остается в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает издание «Живая Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аудит охватил шесть объектов, включая бывшую аптеку в Архипо-Осиповке и базу отдыха «Айболит» в Туапсинском районе. Как следует из результатов проверки, министерство не предпринимало мер по поиску арендаторов и инвесторов, а также не обеспечивало надлежащее содержание зданий.

База «Айболит», расположенная в бухте Инал, находится в заброшенном состоянии. Административное здание и четыре летних дома не используются и разрушаются. По мнению экспертов, при минимальных вложениях объект мог бы функционировать как детский оздоровительный лагерь или место для семейного отдыха.

Контрольно-счетная палата рекомендовала краевым властям разработать меры по вовлечению имущества в хозяйственный оборот, Среди возможных вариантов — проведение аукционов по аренде или передача в рамках государственно-частного партнерства.

Как подчеркивают аудиторы, неэффективное управление госсобственностью приводит к убыткам и снижает туристический потенциал региона.

Анна Гречко