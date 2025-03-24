Суд на Кубани вернул отобранные за нетрезвую езду права участнику СВО
Мировой судья судебного участка № 45 Прикубанского округа Краснодара удовлетворил заявление участника СВО о прекращении исполнения постановления о лишении водительских прав. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ноябре 2024 года житель Краснодара был признан виновным в отказе от медицинского освидетельствования (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ) и оштрафован на 30 тыс. руб. с лишением прав на 1 год и 8 месяцев. В марте 2025 года он обратился в суд, указав, что проходит военную службу и участвовал в боевых действиях в ходе СВО.
Указом президента России он награжден медалью «За отвагу» за мужество, проявленное в боях. Этот факт, заявили в суде, является основанием для прекращения исполнения постановления и возврата водительского удостоверения без сдачи экзамена ПДД и медицинского освидетельствования.
Судья постановил прекратить исполнение наказания, водительские права возвращены.