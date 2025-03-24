Отец искусанного хаски мальчика в Сочи заявил о пропаже 3 млн рублей на лечение

Валентин Королев, отец мальчика, пострадавшего от укусов хаски в Сочи, обнаружил пропажу 3 млн руб., собранных на лечение сына, и обратился в правоохранительные органы. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Валентин Королев предполагает, что к случившемуся, возможно, может быть причастна бывшая жена, с которой он заключил договоренность на продажу участков, купленных на материнский капитал в 2018 году. Мужчина считал соглашение недействительным после смены паспорта, однако банк провел операцию, в результате которой накопленные на лечение средства были сняты со счета. Отец намерен добиваться возврата денег. При этом в УВД Сочи уточнили, что заявление от Валентина Королева пока не поступало.

Он также отметил, что основная медицинская помощь его сыну предоставляется бесплатно, однако существенные расходы связаны с проживанием, реабилитацией, приобретением расходных материалов и другими потребностями. Семье продолжает оказывать поддержку администрация Сочи, поддерживающая постоянный контакт с отцом и предоставляющая материальную помощь. Содействие ребенку также оказывают представители Государственной думы и Совета Федерации.

«Если бы она сейчас одумалась и эти деньги вернула, я бы ее не тронул. Но я ей дал шанс — звонил, трубки не брала, пытался отписаться, но она не реагирует. Пусть она понесет ответственность за то, что сделала. Эти деньги ей не принадлежали и не принадлежат»,— рассказал Валентин Королев.

Алина Зорина