Хуснуллин: Проектирование трассы Сочи — Джубга завершится в 2026 году

Проектирование автотрассы Сочи — Джубга планируют завершить в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Дороги находятся в планировании, составлении проектно-сметной документации, в рамках шестилетнего плана уже на определенных участках приступим к строительству. Проект по этапности — еще год будет, потому что очень сложный проект, очень сложная геология»,— отметил заместитель председателя правительства РФ.

Господин Хуснуллин также подчеркнул, что работы будут вестись на нескольких участках. Сейчас в проектировании находится участок от Сочи (третий этап обхода города) до Лазаревского. Параллельно разрабатывается проект дороги до Джубги, трассировка которой уже утверждена.

Кроме того, власти рассматривают возможность расширения трассы в сторону Геленджика и Новороссийска, а также организации соединения от Новороссийска с выходом на Крымский мост. В текущем году начнется строительство тоннеля длиной 8 км в рамках обхода Адлера с использованием тоннелепроходческих щитов.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Сочи — Джубга. Впоследствии Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы планируется завершить к концу 2029 года, обход Адлера — к концу 2027 года, а обход Туапсе может быть построен в 2028 году.

Анна Гречко