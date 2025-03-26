Жительницу Кубани обязали вернуть деньги, полученные за размещение нефтепровода

АО «Черномортранснефть» (ЧТН) взыскало с землевладелицы из станицы Северской неосновательное обогащение, убедив суд в том, что та не выполнила условий соглашения о рекультивации земель после строительства нефтепровода. В результате жительнице Кубани придется вернуть нефтяникам почти всю сумму возмещения, которую те ранее ей выплатили за убытки, вызванные размещением объекта на ее участке. Такое решение в среду утвердил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что компания заплатила землевладелице 4,6 млн руб. упущенной выгоды за невозможность пользоваться ее землей в связи спрокладкой через участок отрезка магистрального нефтепровода «Нововеличковская — Краснодар». Участок находится у новороссийской трассы между пос. Ильский и ст-цей Северская. В указанную сумму нефтяники включили и предстоящие ей расходы на проведение биологической рекультивации поврежденной почвы (т. е. выращивание сельхозкультур, которые укрепили бы структуру почвы после работ).

После завершения строительства в 2019 году представители ЧТН стали ежегодно приезжать на место и составлять акты о том, что землевладелица участок, на котором шли работы, помидорами и огурцами не засадила. Они подали на нее иски о взыскании неосновательного обогащения, потребовав вернуть выплаченные средства. В рамках первого процесса ЧТН взыскала с нее 2 млн руб. В рамках второго, рассмотрение которого было завершено в среду,— почти все оставшиеся 2,6 млн руб.

АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» является одним из крупнейших дочерних обществ ОАО АК «Транснефть», обеспечивающим транспортировку нефти по территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республик Северного Кавказа (Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана). «Черномортранснефть» эксплуатирует более 3,3 тыс. км магистральных нефтепроводов. Накопление танкерных партий нефти и нефтепродуктов обеспечивают резервуарные парки площадок «Шесхарис» и «Грушовая» общей вместимостью 1,4 млн кубометров.

Примечательно то, что в деле есть заключение эксперта о том, что техническая рекультивация, которую после стройки провели сами нефтяники, не соответствует нормам, нарушенное состояние почвы полностью не восстановлено, имеются переуплотнения грунта, что нарушает дренаж, а засыпанный плодородный слой почвы недостаточен. Такая ситуация будет приводить к дальнейшей деградации земель, и биологическая рекультивация не способна восстановить состояние земли, указал при первоначальном рассмотрении дела Ленинский суд Краснодара, который отказал ЧТН в иске.

Однако Краснодарский краевой суд взглянул на ситуацию иначе и это решение изменил. Он пришел к выводу, что жительница Кубани неосновательно обогатилась за счет получения от ЧТН выплаты (упущенной выгоды), при этом не вырастив на участке предусмотренные соглашением с нефтяниками овощи. Коллегия кассационного суда согласилась с мнением коллег из крайсуда.

Это не единственный подобный процесс. По имеющимся данным, в судах края рассмотрено более пяти аналогичных исков. Практика по ним различная. При этом арбитражные суды в подобных случаях занимают сторону землевладельцев.

Михаил Волкодав