ИИ получит права

Авторское право может защитить созданные с помощью нейросетей произведения. Такие гарантии предоставило Бюро авторского права США. Но на полностью сгенерированные проекты они не распространяются. Американский регулятор заявил, что если в творческом процессе использовался искусственный интеллект, права автора гарантированы законом. Но только в том случае, если ключевую роль в создании сыграл человек, а не нейросеть. Это произошло вскоре после того, как среди номинантов на премию «Оскар» больше всего внимания получили фильмы «Бруталист» и «Эмилия Перес», создатели которых сами признавались в использовании ИИ.

Впрочем, для вспомогательных целей в производстве кино нейросети используют давно: два года назад для приквела фильма об Индиане Джонсе «омолодили» 80-летнего Харрисона Форда. Но даже небольшое вмешательство этих технологий может повлечь за собой споры, говорит генеральный директор российского разработчика искусственного интеллекта Sistemma Сергей Зубарев: «Во-первых, это очень сильно может удешевить весь процесс. Компанию OpenAI несколько раз уличили в том, что визуальный контент был похож до степени смешения с существующими брендами. Юристы этих брендов говорят, мол, невозможно же создать настолько похожую картинку, если вы ее заранее не обучали. OpenAI показали, как этот процесс происходит: обучение происходило на собственных данных, а при самом создании так же, как человек может пойти в браузер и что-то подсмотреть, точно так же при генерации модель обращается. И с учетом того, что они объяснили этот процесс таким же, как процесс в человеке, сенат согласился, а что действительно пока рано об этом говорить, правовая и законодательная база очень сложная.

Есть чат-бот от компании Anthropic, которую научили на перенятие художественного стиля текста. Есть информация, что ее используют крупнейшие таблоиды мировые. И вот этот стиль изложения, он помогает привлечь свою аудиторию. Как однажды одна из российских писательниц сказала, что ИИ никогда не напишет "Мертвые души-2". И мы с коллегами решили это попробовать. Действительно, до "Мертвых душ-2" пока далеко, но Гоголь улавливается».

Как писал Forbes, против американского Бюро по авторским правам несколько лет назад подал иск дизайнер, который не смог запатентовать созданное в MidJourney изображение. Причина — отсутствие так называемого авторства человека, хотя на написание идеального промта ушло больше сотни часов и несколько сотен попыток. Мужчина заявлял, что после его победы в местном конкурсе другие художники напрямую говорили, что собираются публиковать и продавать его работу как свою, ведь «он ничего не сможет с этим сделать».

Теперь же искусственный интеллект начинает менять законодательство, считает партнер юридической компании «Усков и партнеры» Михаил Родионов: «Искусственный интеллект требуется обучить на неких массивах данных. Массивы данных формируются с необходимым нарушением прав. Здесь вот, очевидно, потребуются какие-то изменения законодательства. Тот инструментарий и регулирование, которые работают сейчас, оно делает крайне проблематичным создание и эксплуатацию таких массивов данных для обучения в силу того, что требуется множество согласий огромного количества правообладателей. Здесь государства должны внедрить какое-то регулирование, которое или должно облегчить эту задачу, или определить особый режим вот этих баз данных, или определить размер выплаты вознаграждений соответствующих. Все здесь будет зависеть от распространенности и доступности этого инструментария для широких слоев творческих работников».

Тем временем в России применение искусственного интеллекта регулируется «на уровне здравого смысла и этических кодексов профессионального поведения», признают собеседники “Ъ FM”. Вынесенный в апреле на обсуждение в Госдуму проект не дошел до первого чтения. Условия сделок диктуют компании-разработчики, объясняет руководитель Школы дизайна Высшей школы экономики Арсений Мещеряков: «Мы общаемся с нейросетями с помощью промтов, но это очень сложный процесс и в той же степени зависит от личности автора и художника, от того, насколько у него есть вкус, понимание того, что он хочет, мастерство составления этих промтов, знания истории искусства. Так же, как при работе со старыми инструментами, такими как Photoshop, все равно это человек добивается этого результата, иногда десятками итераций различных промтов, созданием тысячи эскизов, из которых он выберет в итоге один или два. Кроме того, не исключена постдоработка.

Как защитить результаты этого труда? У разных компаний существуют различные лицензии, отсюда вытекают последствия для авторского права. Может быть, лицензия, которая прямо говорит о том, как правило это бывает с платными, что имущественное авторское право переходит к тому, кто создает с помощью данной нейросети изображения. Есть другие примеры, когда лицензия говорит ровно противоположное, и это пишется мелким шрифтом. Я не очень представляю, как такие компании собираются выживать на рынке, потому что в этом случае, создавая картинку и ее размещая где-то или тем более продавая своему клиенту, он рискует получить иск. Есть третий вид того, что сделано при помощи ИИ, это так называемый паблик домен, общественное достояние. В этом случае дизайнер не нарушает никаких законов и этой картинкой может пользоваться по своему усмотрению, но точно так же может любой другой».

В российской медиасфере почти девять из 10 человек пользуются искусственным интеллектом в работе, говорится в исследовании компании HINT. В частности, по подсчетам аналитиков агентства Digital Church, до 80% блогеров создают развлекательный контент, пользуясь возможностями нейросетей.

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Анжела Гаплевская