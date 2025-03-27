Львова-Белова: пострадавший при крушении батискафа ребенок в тяжелом состоянии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на постоянной связи с дипломатами генконсульства России в связи с крушением батискафа в Хургаде. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В тяжелом состоянии находится один ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Молимся о выздоровлении»,— написала детский омбудсмен. Она также выразила соболезнования близким погибших туристов.

Прогулочный батискаф «Синдбад» затонул на расстоянии 1 км от берега египетской Хургады. Среди пассажиров было 45 россиян, шестеро из них погибли. 38 российских граждан спасли. 24 из них развезли по отелям, остальные 14 госпитализированы. Судьба остальных граждан пока неизвестна.

Подробнее о крушении батискафа — в материале «"Синдбад" не мореход».