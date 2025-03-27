Глава РФПИ анонсировал создание арктического инвестиционного фонда до конца года

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен до конца 2025 года создать систему вложений в арктические проекты, сообщил его глава Кирилл Дмитриев. Для их финансирования РФПИ собирается привлечь и российских, и зарубежных партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это будет фонд, в котором в основном якорным инвестором будет РФПИ, но мы также привлечем сюда и другие институты развития, возможно, российские банки, пенсионные фонды»,— рассказал господин Дмитриев в кулуарах VI Международного арктического форума (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, помимо российских инвесторов в финансировании проекта могут поучаствовать арабские партнеры РФПИ, другие страны Глобального Юга, а также ряд западных государств. «Опять-таки все под контролем России, защищая, безусловно, нашу ресурсную базу»,— заверил глава РФПИ.

В феврале Кирилл Дмитриев уже упоминал о перспективе запуска арктических проектов. В частности, он выступил за разработку совместных с США инициатив в этой зоне.

Сегодня, 27 марта, советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что только три страны в мире — РФ, США и Китай — смогут развивать энергетику в Арктике, для этого у них есть «огромная мотивация».