Сотрудники ДПС от взятки отказались

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении главы охранного агентства Black Guard Максима Мартынова. Он попытался дать взятку в размере 665 тыс. руб. сотрудникам ДПС, которые остановили его за незаконное использование спецсигналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Главном следственном управлении СКР по Москве возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 35-летнего главы охранного предприятия Black Guard Максима Мартынова.

По данным следствия, 24 марта 2025 года предприниматель ехал на микроавтобусе Mercedes по улице Новолучанской в поселке Рублево в Москве со включенной мигалкой. Для проверки обоснованности использования спецсигналов его остановили сотрудники 2-го отдельного ОСБ ДПС ГИБДД по г. Москве. В ходе изучения разрешения на мигалки выяснилось, что оно поддельное.

После этого фигурант попытался передать патрульным взятку в размере 665 тыс. руб. «за бездействие и несоставление протокола по факту административного нарушения».

Однако гаишники отказались, Максим Мартынов был задержан и доставлен на допрос в СКР. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении ведомства.

Компания Black Guard, принадлежащая Мартынову, предоставляет в аренду бронированные автомобили премиум-класса со спецсвязью и англоговорящими водителями (Mercedes-Benz S-класс, Mercedes G63 2020 AMG, Mercedes-Benz V-класс, Rolls-Royce, Mercedes Gelandewagen G63, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach), самолеты (Falcon 7X/8X, Bombardier 5000/6000/300, Gulfstream G550/G650), а также услуги личных телохранителей. На сайте компании говорится, что среди ее клиентов немало известных артистов, среди которых якобы Филипп Киркоров, Элджей, Светлана Лобода, Павел Воля, Егор Крид, Натан, Тина Канделаки, Леван Горозия.

Отметим, что ранее фирма Максима Мартынова предоставляла услуги одному из создателей финансовой пирамиды Finiko Эдварду Сабирову, бежавшему в ОАЭ. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении у граждан более 5 млрд рублей (ст. 210 УК РФ).

Дозвониться Максиму Мартынову не удалось.

Ефим Брянцев