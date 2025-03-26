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Коммерсантъ FM
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Под «Хамасом» зашаталась Газа

Палестинцы выступили против боевиков, контролирующих прибрежный анклав

Возобновление военной операции Израиля в секторе Газа вызвало протесты палестинского населения. Но направлены они не против израильтян — местные палестинцы обвинили в срыве «режима тишины» радикальное движение «Хамас», до сих пор контролирующее прибрежный анклав, и призвали его прекратить военную кампанию. «Хамас» заявил, что демонстрации инспирированы Израилем, и пригрозил наказанием их участникам. Тем временем поддержка движения в Газе продолжает падать.

На массовой акции протеста жители города Бейт-Лахия потребовали, чтобы «Хамас» убирался из сектора Газа (надпись на плакате в руках у девочки: «Мы хотим жить!»)

На массовой акции протеста жители города Бейт-Лахия потребовали, чтобы «Хамас» убирался из сектора Газа (надпись на плакате в руках у девочки: «Мы хотим жить!»)

Фото: AFP

На массовой акции протеста жители города Бейт-Лахия потребовали, чтобы «Хамас» убирался из сектора Газа (надпись на плакате в руках у девочки: «Мы хотим жить!»)

Фото: AFP

Эпицентром антихамасовских демонстраций стал город Бейт-Лахия, расположенный на севере сектора Газа. В этот район после остановки 19 января боевых действий вернулись тысячи бежавших оттуда палестинцев. По подсчетам арабских СМИ, в демонстрациях участвовали сотни местных жителей. Они выступили против того, чтобы боевики сохраняли политический и военный контроль над анклавом, скандируя «"Хамас" вон!» и «"Хамас" — террористы!», а также призвали к завершению войны.

Манифестации напомнили акции общественного движения «Мы хотим жить», которое организовало антихамасовские протесты в Газе в 2019 и 2023 годах и которое, как подозревали в «Хамасе», координировалось конкурирующей палестинской фракцией — «Фатхом».

«Сейчас мы говорим, что мы люди мира,— цитирует издание The Jerusalem Post палестинского протестующего, голос которого запечатлен на одном из видеороликов из Бейт-Лахии.— Мы требуем прочного мира для этого города, а не жизни под свинцом и огнем. Мы будем теми, кто примет решение, кому контролировать этот город... Мы говорим "да" миру, "нет" — тираническому правлению».

Подобные выступления во время нынешнего конфликта в секторе Газа уже случались, но это первая протестная акция с момента срыва прекращения огня в ночь на 18 марта. Сообщается, что протесты вспыхнули спустя несколько часов после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила распоряжение об эвакуации жителей Бейт-Лахии. Ответственность за очередную попытку перемещения местные жители возложили на «Хамас», который в эти дни произвел ряд ракетных пусков из окрестностей этого города.

Новостной портал Gaza Now, связанный с «Хамасом», выдвинул версию, что демонстрации на севере Газы инспирированы Израилем.

«Оккупанты угрожают жителям северной части Газы смертью, если те не примут участия в демонстрациях, а также распространяют подстрекательские листовки для разжигания напряженности»,— утверждает Gaza Now.

Попытки проявить инакомыслие жестко пресекались «Хамасом» в прошлом. Причем это касалось не только обычных жителей. Год назад палестинская группировка подвергла казни одного из клановых лидеров Газы, сообщали израильские издания. Это произошло после того, как «Хамас» заподозрил его в готовности помочь ЦАХАЛу в распределении гуманитарной помощи среди палестинцев.

На фоне протестов в Газе движение «Фатх» уже призвало своего главного политического конкурента отказаться от власти.

Представитель «Фатха» в анклаве Мунтер Хайек заявил, что активность «Хамаса» становится токсичной для всего палестинского движения. «Мы призываем "Хамас" прислушаться к голосу нашего народа, уйдя с правительственной сцены в секторе Газа, чтобы позволить Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины выполнять свои обязанности»,— сказал господин Хайек.

Палестинский центр политических и социологических исследований, который базируется в Рамалле, провел незадолго до начала прекращения огня в Газе опрос местного населения, посвященный его политическим предпочтениям. Социологическое исследование выявило, что только один из пяти жителей прибрежного анклава готов поддержать «Хамас». Это существенное падение популярности движения. Для сравнения: аналогичный опрос, проведенный центром в марте 2024 года, продемонстрировал, что свою поддержку «Хамасу» выражает каждый третий палестинец из Газы.

Израиль готов к частичной аннексии Газы

Впрочем, уровень поддержки «Хамаса» может быть еще ниже, чем показывают эти цифры. Как отмечает саудовское издание Asharq Al-Awsat, опубликовавшее результаты последнего исследования, мало кто из жителей Газы готов публично говорить о своем истинном отношении к «Хамасу», учитывая, что тот активно применяет репрессивный аппарат для подавления инакомыслия. Но протесты в Бейт-Лахии, вероятно, свидетельствуют о том, что жители Газы устали от лишений и постоянной атмосферы страха.

Нил Кербелов

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