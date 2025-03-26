Под «Хамасом» зашаталась Газа

Возобновление военной операции Израиля в секторе Газа вызвало протесты палестинского населения. Но направлены они не против израильтян — местные палестинцы обвинили в срыве «режима тишины» радикальное движение «Хамас», до сих пор контролирующее прибрежный анклав, и призвали его прекратить военную кампанию. «Хамас» заявил, что демонстрации инспирированы Израилем, и пригрозил наказанием их участникам. Тем временем поддержка движения в Газе продолжает падать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На массовой акции протеста жители города Бейт-Лахия потребовали, чтобы «Хамас» убирался из сектора Газа (надпись на плакате в руках у девочки: «Мы хотим жить!»)

Фото: AFP На массовой акции протеста жители города Бейт-Лахия потребовали, чтобы «Хамас» убирался из сектора Газа (надпись на плакате в руках у девочки: «Мы хотим жить!»)

Фото: AFP

Эпицентром антихамасовских демонстраций стал город Бейт-Лахия, расположенный на севере сектора Газа. В этот район после остановки 19 января боевых действий вернулись тысячи бежавших оттуда палестинцев. По подсчетам арабских СМИ, в демонстрациях участвовали сотни местных жителей. Они выступили против того, чтобы боевики сохраняли политический и военный контроль над анклавом, скандируя «"Хамас" вон!» и «"Хамас" — террористы!», а также призвали к завершению войны.

Манифестации напомнили акции общественного движения «Мы хотим жить», которое организовало антихамасовские протесты в Газе в 2019 и 2023 годах и которое, как подозревали в «Хамасе», координировалось конкурирующей палестинской фракцией — «Фатхом».

«Сейчас мы говорим, что мы люди мира,— цитирует издание The Jerusalem Post палестинского протестующего, голос которого запечатлен на одном из видеороликов из Бейт-Лахии.— Мы требуем прочного мира для этого города, а не жизни под свинцом и огнем. Мы будем теми, кто примет решение, кому контролировать этот город... Мы говорим "да" миру, "нет" — тираническому правлению».

Подобные выступления во время нынешнего конфликта в секторе Газа уже случались, но это первая протестная акция с момента срыва прекращения огня в ночь на 18 марта. Сообщается, что протесты вспыхнули спустя несколько часов после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила распоряжение об эвакуации жителей Бейт-Лахии. Ответственность за очередную попытку перемещения местные жители возложили на «Хамас», который в эти дни произвел ряд ракетных пусков из окрестностей этого города.

Новостной портал Gaza Now, связанный с «Хамасом», выдвинул версию, что демонстрации на севере Газы инспирированы Израилем.

«Оккупанты угрожают жителям северной части Газы смертью, если те не примут участия в демонстрациях, а также распространяют подстрекательские листовки для разжигания напряженности»,— утверждает Gaza Now.

Попытки проявить инакомыслие жестко пресекались «Хамасом» в прошлом. Причем это касалось не только обычных жителей. Год назад палестинская группировка подвергла казни одного из клановых лидеров Газы, сообщали израильские издания. Это произошло после того, как «Хамас» заподозрил его в готовности помочь ЦАХАЛу в распределении гуманитарной помощи среди палестинцев.

На фоне протестов в Газе движение «Фатх» уже призвало своего главного политического конкурента отказаться от власти.

Представитель «Фатха» в анклаве Мунтер Хайек заявил, что активность «Хамаса» становится токсичной для всего палестинского движения. «Мы призываем "Хамас" прислушаться к голосу нашего народа, уйдя с правительственной сцены в секторе Газа, чтобы позволить Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины выполнять свои обязанности»,— сказал господин Хайек.

Палестинский центр политических и социологических исследований, который базируется в Рамалле, провел незадолго до начала прекращения огня в Газе опрос местного населения, посвященный его политическим предпочтениям. Социологическое исследование выявило, что только один из пяти жителей прибрежного анклава готов поддержать «Хамас». Это существенное падение популярности движения. Для сравнения: аналогичный опрос, проведенный центром в марте 2024 года, продемонстрировал, что свою поддержку «Хамасу» выражает каждый третий палестинец из Газы.

Впрочем, уровень поддержки «Хамаса» может быть еще ниже, чем показывают эти цифры. Как отмечает саудовское издание Asharq Al-Awsat, опубликовавшее результаты последнего исследования, мало кто из жителей Газы готов публично говорить о своем истинном отношении к «Хамасу», учитывая, что тот активно применяет репрессивный аппарат для подавления инакомыслия. Но протесты в Бейт-Лахии, вероятно, свидетельствуют о том, что жители Газы устали от лишений и постоянной атмосферы страха.

Нил Кербелов