Главные новости к утру 26 марта

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), подал ходатайства об отправке в зону СВО. Он отправил соответствующие заявления в Минобороны, однако не получил ответа, рассказал «Ъ» адвокат генерала.

Сегодня военнослужащие обстреляют вулкан на Камчатке для принудительного спуска лавин, сообщили «Ъ» в ГУ МЧС по Камчатскому краю. Это будет сделано в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой. Туристическим фирмам рекомендовано не организовывать туры в районах, которые попадут под обстрел.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома. В интервью Fox News он заявил, что не знает, как номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга попал в список контактов в его телефоне.

Останкинский суд Москвы распорядился заблокировать 11 Telegram-каналов, которые занимались нелегальной продажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Суд решил, что данные из ЕГРН гражданам имеет право предоставлять только компания «Роскадастр», написал ТАСС.

Выплаты топ-менеджерам крупнейших банков выросли на 63%. Лидером по выплатам стал Сбербанк — 25,3 млрд руб. (+50%). На втором месте — холдинг «Т-Технологии» (13,2 млрд руб., рост в 2,5 раза), на третьем — ВТБ (7,9 млрд руб., +49%).

Экспортные цены на минтай и треску выросли из-за сокращения вылова — за месяц они подорожали на 14–24%. Это может ударить по переработчикам, чьи затраты на сырье зависят от экспортных цен. Давление на рынок также окажет возможная отмена части санкций в ходе переговоров России и США.

Актер Жерар Депардье, которого обвиняют в сексуальном насилии, дал показания в ходе первого выступления на судебном процессе в Париже. Он отверг обвинения, но согласился с тем, что его поведение может восприниматься как хамское, объяснив это своей «русской натурой».