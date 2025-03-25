Акции «ФосАгро» взлетели на фоне заявления США о безопасности в Черном море

Акции российского производителя минеральных удобрений «ФосАгро» (MOEX: PHOR) на Мосбирже росли до 6968 руб. за штуку (+8,4%). Ранее США заявили о намерении содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 17:47 мск акции «ФосАгро» стоили 6426 руб. за штуку. После публикации заявления США они начали резкий рост и к 18:01 мск достигли 6968 руб. К 18:15 бумаги замедлили рост до 6869 руб. за акцию (5%).

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Белый дом заявил, что Вашингтон договорился с Москвой и Киевом обеспечить безопасность судоходства в Черном море. США также готовы «помочь восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сельзохпродукции и удобрений».

«ФосАгро» — один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания занимает первое место в Европе и третье в мире по их производству.

О переговорах Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».