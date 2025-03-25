Бизнес — дело молодое

В России почти втрое за пять лет выросло число молодых индивидуальных предпринимателей. Сейчас бизнесмены в возрасте от 14 лет до 21 года составляют примерно 10% от общего количества регистраций в этом сегменте, рассказали “Ъ FM” аналитики из Т-Банка. По их данным, молодые люди в основном пробуют свои силы в продажах на маркетплейсах, розничной торговле и строительстве, также популярен сектор IT-услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После окончания вуза все больше студентов желают открыть собственное дело вместо того, чтобы работать по найму, отметил партнер компании Future Today Денис Каминский: «Такая тенденция есть, потому что растет платформенная занятость. Даже если судить по самозанятым, их общее число в России уже превысило 12 млн человек. В прошлом году, когда мы опрашивали ребят, мы задали им вопрос о том, как они видят основной источник их дохода через пять лет. Только 43% сказали, что планируют работать по найму. Еще 40% планируют в разном соотношении делать свой бизнес и работать в качестве фрилансера.

Мне кажется, что у нас немножко в обществе меняется отношение к провалам вообще и к неуспешному бизнесу. Раньше важно было сразу сделать какой-то успешный бизнес, а в последнее время все больше мы сдвигаемся к культуре, условно говоря, Кремниевой долины, когда наличие неуспешного опыта — это тоже классный актив и что-то, что помогает тебе делать следующий старт лучше».

По данным аналитической платформы «Контур», за последний год индивидуальных предпринимателей стало больше почти на 7%. Для сравнения: за тот же период количество юрлиц увеличилось примерно на 1%. При этом многие молодые люди лишь регистрируются в качестве ИП и не планируют заниматься бизнесом на самом деле, рассказал “Ъ FM” эксперт проекта «Контур.Фокус» Антон Яковлев: «Сейчас существует большое количество различных курсов по организации бизнеса, довольно популярных и модных в молодежной среде.

Способствует и активное развитие маркетплейсов. Часть курсов прямо направлена на то, чтобы обучать начинающих предпринимателей тому, как определить свою нишу, как определиться с товаром, где этот товар найти, как эффективно выйти на маркетплейс, чтобы начать этот товар продавать. В общем-то, молодежь довольно легко и просто воспринимает любые новые цифровые технологии, поэтому для них торговля на интернет-площадках намного проще и понятнее, чем, например, для более старшего поколения».

Согласно результатам исследования Т-Банка, около половины молодых предпринимателей сворачивают свое дело спустя два года. Парадоксально, но чаще всего это происходит после увеличения оборотов, считает бизнес-коуч Карина Башарова: «Пока все идет в ручном режиме, человек более или менее может делать то, что он делает: развозить заказы, печь пироги, рисовать картины, все нормально. Как только у него появляется три сотрудника, это обычно для молодого лидера катастрофа. Мешает ноша управления, ответственности за других людей, накопленная усталость, противоречие, что с ростом доходов не появляется больше времени отдыхать, а получается как раз наоборот».

По данным Т-Банка, москвичи составляют большинство среди молодых предпринимателей в возрасте от 14 лет до 21 года, это около 8% от всех ИП в России. В относительных величинах лидирует республика Марий Эл. Сейчас юные бизнесмены занимают примерно одну пятую от всех новых регистраций ИП в регионе.

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Никита Путятин