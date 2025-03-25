Бездействие оценили сроками

Кемеровский суд вынес приговор бывшим председателю совета директоров и акционеру ХК «СДС-Уголь» Михаилу Федяеву и топ-менеджерам компании. Они признаны виновными в злоупотреблениях, результатом которых в 2021 году стала авария на шахте «Листвяжная», унесшая жизни 46 горняков и 5 горноспасателей. Михаил Федяев получил три с половиной года лишения свободы условно, остальные — по пять лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Федяев

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Михаил Федяев

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Центральный райсуд Кемерово вынес решение по делу бывших председателя совета директоров и акционера ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова по делу о трагедии на шахте «Листвяжная».

Обвинение фигурантам дела было предъявлено еще 14 декабря 2021 года. Михаилу Федяеву следствие инкриминировало злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а руководителям «СДС-Угля» — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

За три недели до этого, 25 ноября 2021 года, в шахте «Листвяжная» ХК «СДС-Уголь» произошел взрыв метанопылевоздушной смеси, в результате которого погибли 46 горняков и 5 горноспасателей.

Все три руководителя «СДС-Угля» были заключены под стражу. Однако уже в июле 2022 года Михаил Федяев был освобожден под подписку о невыезде. Геннадий Алексеев и Антон Якутов остались в СИЗО до вынесения приговора. В сентябре 2023 года уголовное дело начал рассматривать суд.

По материалам дела подсудимые не приняли должных мер по обеспечению промбезопасности на «Листвяжной».

В результате с 1 июля по 25 ноября 2021 года на шахте произошла недопустимая по нормативам загазованность выработок, что и привело к трагедии.

Как сообщил на первом судебном заседании представитель Генпрокуратуры Антон Блохин, с 1 июля 2021 года в «Листвяжной» систематически фиксировалось превышение норм метана, геологическими трансформациями был сужен вентиляционный штрек, но предприятие продолжало работать. О том, что в сложившихся условиях нельзя эксплуатировать комбайны и любое электромеханическое оборудование, техническому директору ХК «СДС-Уголь» было известно, отметил гособвинитель. По оценке обвинения, все фигуранты дела действовали в корыстных целях, в частности, Геннадию Алексееву и Антону Якутову ежемесячно выплачивались стимулирующие выплаты в зависимости от объемов добычи угля на дочерних предприятиях «СДС-Угля», отметил прокурор.

Михаил Федяев, по версии гособвинения, как председатель совета директоров «СДС-Угля» и директор по перспективному развитию компании с декабря 2017 года не организовал и не осуществлял производственный контроль на дочерних предприятиях, хотя имел на это все полномочия. Таким образом, «он действовал недобросовестно и неразумно, исключительно в интересах получения дивидендов для себя и других акционеров».

Подсудимые вину не признавали.

Геннадий Алексеев утверждал, что причинно-следственные связи между инкриминируемым ему бездействием и аварией не прослеживаются, а ее причины не установлены.

Антон Якутов указал на то, что в обвинительном заключении искажены данные о его должностных обязанностях.

Адвокат господина Федяева Виктор Акимов заявлял, что в обязанности председателя совета директоров «СДС-Угля» и директора по перспективному развитию этой компании не входила организация производственного контроля на шахте «Листвяжная».

Что до выгод, то шахта в 2010–2020 годах была преимущественно убыточной, а чистая прибыль четырех неубыточных лет всегда оставалась в распоряжении общества, и дивиденды не выплачивались.

Тем не менее суд согласился с доводами обвинениями и признал подсудимых виновными.

Михаил Федяев приговорен к трем с половиной годам условно, двое других фигурантов — к пяти годам колонии общего режима. К последним суд оказался строже, чем к главному инженеру «Листвяжной» Анатолию Лобанову, который в мае 2024 года, признав вину, получил четыре года колонии.

Под судом продолжают находиться гендиректор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместители Андрей Молоствов и Рустам Магалимов, начальник подземного участка шахты Сергей Герасименок, а также начальник подземного участка аэрологической безопасности Михаил Береза, его заместитель Николай Абрахин, электрослесари Андрей Чирцов и Дмитрий Белов, механик Евгений Караваев.

Игорь Лавренков, Кемерово