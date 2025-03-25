Население Новороссийска превысило 500 тысяч человек

К концу 2024 года численность населения Новороссийска достигла 520 тыс. человек. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в отделе по вопросам миграции Управления МВД России по городу. В статистику включены жители, имеющие постоянную и временную регистрацию в Новороссийске.

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«449 тыс. человек имеют в городе постоянную регистрацию, еще 70,8 тыс. — временную»,— отметили в полиции.

По данным переписи населения 2021 года, в Новороссийске проживало всего 342 тыс. человек.

В 2023 году мэр Новороссийска Андрей Кравченко, выступая на форуме Mallpic в Сочи, отметил, что ежегодный прирост населения в городе составляет 3 тыс. человек.

«В Новороссийске наблюдается самый высокий миграционный прирост в Краснодарском крае. В 2021 и 2022 гг. население города увеличилось на шесть тыс. человек (в совокупности). Ожидается, что в этом году прирост составит пять тыс. человек»,— рассказал господин Кравченко.

По его словам, в Новороссийске фиксируется самая высокая заработная плата и самая низкая безработица. По заработной плате город-герой опередил среднее значение по краю почти на 10 тыс. руб.

Алена Воробьева