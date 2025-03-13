Заработная плата в Новороссийске выше средней в Краснодарском крае

Заработная плата в Новороссийске стала выше, чем в среднем по Краснодарскому краю, почти на 10 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новороссийск вошел в тройку лидеров в Краснодарском крае по социально-экономическому развитию. Об этом рассказал вице-губернатор Роман Лузинов на заседании депутатской сессии.

В 2024 году Новороссийск достиг положительной динамики выше среднекраевого уровня в промышленном производстве, транспортировке и хранении. По заработной плате город-герой опередил среднее значение по краю почти на 10 тыс. руб.

По оценке эффективности органов местного самоуправления Новороссийск в 2024 году занял первое место среди всех муниципалитетов по реализации жилищной политики, развитию социально-культурной сферы и экономики, муниципального управления.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в 2024 году городом был погашен муниципальный долг в сумме 1,5 млрд руб. Темпы роста по объемам производства крупных и средних предприятий составили 118%. Сейчас в промышленной сфере заняты 28 тыс. жителей.

Алена Воробьева