Церемония инаугурации Лукашенко пройдет 25 марта

Церемония вступления в должность избранного президентом Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 25 марта. Об этом сообщила белорусская Центральная избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 25 марта»,— приводит белорусское агентство БелТА информацию ЦИКа.

Ожидается, что лидер принесет присягу в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИКа, Александр Лукашенко получил рекордные 86,82% голосов. Явка составила 85,69%. Господин Лукашенко вступит в должность президента седьмой раз подряд, он возглавляет Белоруссию с 1994 года. Европарламент призывал власти стран ЕС не признавать результаты выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Анастасия Домбицкая