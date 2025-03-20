Церемония инаугурации Лукашенко пройдет 25 марта
Церемония вступления в должность избранного президентом Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 25 марта. Об этом сообщила белорусская Центральная избирательная комиссия.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 25 марта»,— приводит белорусское агентство БелТА информацию ЦИКа.
Ожидается, что лидер принесет присягу в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИКа, Александр Лукашенко получил рекордные 86,82% голосов. Явка составила 85,69%. Господин Лукашенко вступит в должность президента седьмой раз подряд, он возглавляет Белоруссию с 1994 года. Европарламент призывал власти стран ЕС не признавать результаты выборов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».