Аргентина обнародует документы о сбежавших в страну нацистах

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился обнародовать все оставшиеся документы о нацистах, сбежавших в страну из Германии по окончании Второй мировой войны. Об этом сообщил глава кабинета министров Гильермо Франкос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Natacha Pisarenko / AP Фото: Natacha Pisarenko / AP

«Некоторое время назад президент Милей принял (американского.— "Ъ") сенатора (Стива.— "Ъ") Дэйнса, который давно борется за то, чтобы были опубликованы все документы того времени, когда в Аргентине защищали тех, кто бежал из нацистской Германии. Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций. Президент Милей по просьбе Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного органа»,— сказал господин Франкос в интервью телеканалу DNews.

По словам Гильермо Франкоса, часть касающихся нацистов документов связана с банковскими и финансовыми операциями. При этом глава кабмина отметил, что наиболее важные из них находятся в аргентинском Министерстве обороны и у властей «нет никаких причин защищать эту информацию».

Ранее глава пресс-службы президента Мануэль Адорни сообщил, что власти рассекретят документы о действиях военных в период диктатуры в Аргентине с 1976 по 1983 год.

О других ярких заявлениях Хавьера Милея — в материале «Моя миссия — надрать задницу коллективистским ублюдкам».