Главные новости за 24 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в понедельник, 24 марта, поддержал его выдвижение на пост главы региона.

В Крыму задержан водитель автобуса после смертельного ДТП с шестью погибшими. Он врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженным зерном. В результате столкновения погибли шесть пассажиров — трое мужчин и трое женщин.

В КТК прокомментировали ночную атаку на нефтеперекачивающую станцию. В компании заявили, что атаки БПЛА наносят ущерб финансовым результатам КТК и его акционерам, включая Казахстан и американские компании.

В Белореченске завели дело на мать мальчика, покусанного собаками в Сочи. Она украла 3 млн руб., собранных на лечение ребенка.

Землевладелец на Кубани судится с «Черномортранснефть». Спор связан с возмещением убытков из-за проложенного по ее участку магистрального нефтепровода.

В топ-5 высокооплачиваемых профобластей Южного федерального округа (ЮФО) в феврале 2025 года вошли высший и средний менеджмент, где медианная зарплата составила 100 тыс. руб.

Изъятая у жителя Кубани тигрица перешла в собственность государства. Теперь ее зовут Сильва, рассказали «Ъ-Кубань» в хосписе для крупных кошек «Дом тигра».

Власти Краснодарского края направят в 2025 году почти 400 млн руб. на рекультивацию мусорных полигонов. Проектные работы предусмотрены для полигонов в Анапе, Апшеронске и Крымске.

В Краснодарском крае в 2024 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли 304 тыс. жителей. В том числе 173,5 тыс. женщин и 130,6 тыс. мужчин.

В Сочи коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу мужчины, обвиняемого в избиении дочери своей сожительницы, повлекшем ее смерть. Фигурант нанес девочке не менее 15–17 ударов, в том числе кожаным ремнем по жизненно важным органам.