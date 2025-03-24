Изъятая у жителя Кубани тигрица перешла в собственность государства

Тигрица Лаура, изъятая у жителя станицы Староминской Краснодарского края, перешла в собственность государства. Теперь ее зовут Сильва, рассказали «Ъ-Кубань» в хосписе для крупных кошек «Дом тигра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / proc_23 Фото: t.me / proc_23

По словам собеседника издания, по решению прошедшего недавно суда тигрицу передали в собственность государства. В «Доме тигра» в Ленинградской области она находится на ответственном хранении. Состояние Сильвы оценивается как хорошее. Ее дальнейшая судьба пока неясна. Тигрицу, как предположили в хосписе, могут передать в зоопарк.

Тигрицу изъяли у жителя станицы Староминской Краснодарского края Валерия Гривенного осенью 2024 года. В октябре сотрудники полиции и Росприроднадзора прибыли к дому мужчины после жалоб соседей о содержании тигрицы в сарае. Когда владелец животного увидел правоохранителей, он попытался скрыться вместе с Лаурой через огороды. Полицейские задержали Валерия Гривенного, после чего его арестовали на четыре дня по обвинению в неповиновении сотрудникам МВД.

Позже суд признал Валерия Гривенного виновным в причинении вреда животному. Был назначен штраф в размере 2,5 тыс. руб.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина приобрел тигрицу у неизвестных лиц в 2021 году и не имел никаких документов на дикое животное. Тигрицу изъяли и передали в «Дом тигра». Житель Кубани заявлял, что животное забрали незаконно, и пытался опротестовать решение суда о конфискации тигрицы.

Вячеслав Рыжков