Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Кубани на третий срок

Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в понедельник, 24 марта, поддержал его выдвижение на пост главы региона. Об этом стало известно в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Нужно общаться напрямую с людьми. Вы это делаете, я знаю. В ходе предвыборной работы нужно эту работу интенсифицировать. Это важнее, чем текучка сегодняшнего дня. В целом, все получается. Могу только пожелать вам удачи», – сказал глава государства.

В ходе встречи Вениамин Кондратьев рассказал президенту о достижениях региона за последние годы. По словам губернатора, в 2024 году бюджет Краснодарского края достиг 566 млрд руб. ВРП за десять лет вырос втрое — с 1,8 трлн до 5,5 трлн руб. Объем промышленного производства с 2015 года увеличился в 2,5 раза и по итогам 2024 года составил 620 млрд руб., что выводит регион на третье место в стране по развитию промышленности.

В сельском хозяйстве в 2024 году собрано 13,8 млн тонн зерновых, в том числе 10,3 млн тонн пшеницы. Вся площадь посевов засеяна семенами отечественной селекции.

За семь лет в крае построено 105 школ, 213 детских садов и 148 ФАПов. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 12 школ, 21 детский сад и 38 ФАПов. В регионе также создана развитая спортивная инфраструктура: открыто 176 спортивных объектов, в каждом из 44 муниципалитетов действуют центры единоборств, а уроки самбо в школах посещают 525 тыс. детей.

В 2026 году планируется завершение строительства реабилитационного центра для участников СВО на 500 мест.

За десять лет объем инвестиций в курортную сферу региона увеличился в 100 раз. В 2024 году введены в эксплуатацию 30 отелей, в разработке находятся проекты 17 очистных сооружений на побережье.

Вячеслав Рыжков