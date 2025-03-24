В Белореченске завели дело на мать мальчика, покусанного собаками в Сочи

В Белореченске возбудили уголовное дело против женщины, снявшей без согласия бывшего мужа 3 млн руб., предназначенных для лечения их 9-летнего сына, пострадавшего от нападения собак в Сочи. Об этом сообщила в своем Telegram-канале помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел ОМВД России по Белореченскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемая доставлена в отдел полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Валентин Королев, отец пострадавшего от нападения собак мальчика в Сочи, рассказал, что после обнаружения пропажи денег пытался связаться с бывшей супругой, однако не получил от нее никакого ответа.