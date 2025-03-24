В 2025 году на Кубани на рекультивацию свалок направят 400 млн рублей

Власти Краснодарского края направят в 2025 году почти 400 млн руб. на рекультивацию мусорных полигонов. Об этом сообщает «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лев Левитас Фото: Лев Левитас

Проектные работы по рекультивации предусмотрены для полигонов в Анапе, Апшеронске и Крымске. Кроме того, финансирование в рамках госпрограммы «Развитие ЖКХ» выделено на аналогичные мероприятия в Родниковском сельском поселении Белореченского района и Динском районе.

По итогам 2024 года в регионе завершена рекультивация полигонов ТКО в Горячем Ключе, Краснодаре, Славянском районе и Геленджике.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске мусорный полигон планируют реконструировать за 1,5 млрд руб. Предполагалось, что работы завершатся до конца 2025 года.

Вячеслав Рыжков