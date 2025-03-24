Землевладелец на Кубани судится с ЧТН за плату из-за проложенного нефтепровода

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в среду разберет спор между собственницей земли из Северского района и АО «Черномортранснефть» (ЧТН), связанный с возмещением убытков из-за проложенного по ее участку магистрального нефтепровода. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Компания, ранее заплатившая землевладелице упущенную выгоду за стройку на ее участке, теперь добилась взыскания всей этой суммы обратно как неосновательного обогащения за то, что жительница Кубани после завершения работ не провела рекультивацию земель. Ответчица считает, что нефтяники злоупотребляют правом.

Как следует из опубликованных судебных актов, речь идет о магистральном нефтепроводе «Нововеличковская-Краснодар» для поставки сернистой нефти. Нефтепровод пролегает через участок сельхозземель площадью 3 га, расположенный у новороссийской трассы между пос. Ильский и станицей Северская.

В 2018 году нефтяники арендовали его часть (1 га) у землевладелицы и выплатили возмещение убытков (упущенную выгоду) в связи с тем, что после строительно-монтажных работ его нельзя будет использовать для сельхозпроизводства. Они предложили хозяйке сообщить, как она планировала использовать землю, чтобы произвести расчет упущенной выгоды. Та ответила, что собиралась сажать там помидоры и огурцы, и после подсчетов нефтяники выплатили ей 4,6 млн руб. При этом в данную сумму они включили и предстоящие ей расходы на проведение биологической рекультивации поврежденной почвы (т.е., выращивание сельхозкультур, которые восстановили бы почву).

После завершения строительства в 2019 году нефтяники стали ежегодно приезжать на место и составлять акты о том, что участок, на котором шли работы, землевладелица помидорами и огурцами не засадила. Они подали на нее иски о взыскании неосновательного обогащения, потребовав вернуть выплаченные средства. В рамках первого процесса ЧТН взыскала с нее 2 млн руб.

АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» является одним из крупнейших дочерних обществ ОАО АК «Транснефть», обеспечивающим транспортировку нефти по территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республик Северного Кавказа.

Во втором иске по оставшейся сумме Ленинский суд Краснодара ЧТН отказал. Он указал в решении со ссылкой на заключение эксперта, что техническая рекультивация, которую после стройки провели сами нефтяники, не соответствует нормам, нарушенное состояние почвы полностью не восстановлено, имеются переуплотнения грунта, что нарушает дренаж, а засыпанный плодородный слой почвы недостаточен. Такая ситуация, если не провести эти работы, как следует, будет приводить к дальнейшей деградации земель, и никакая биологическая рекультивация, никакие растения не способны восстановить состояние земли, указал суд. Также он пришел к выводу, что проведение сельхозработ на этом участке даже чревато провалом сельхозтехники в почву, а из-за нарушения дренажа и ее переувлажнения вообще существует риск гибели посевов.

Кроме того, Ленинский суд отметил, что землевладелица и не принимала на себя обязательств засевать овощами участок, оставшийся после строителей, а выплаченная ей сумма является не неосновательным обогащением, а возмещением ей убытков от того, что она была лишена возможности заниматься сельским хозяйством.

Однако Краснодарский краевой суд взглянул на ситуацию иначе и это решение изменил, присудив ЧТН 2,6 млн руб. Он пришел к выводу, что жительница Кубани неосновательно обогатилась за счет того, что предусмотренные соглашением с нефтяниками овощи на участке, поврежденном стройкой, выращены ей не были. Это было истолковано как отказ агрария от принятых на себя обязательств. С таким подходом фермер не согласилась: все полученные от нефтяников за неудобства деньги ей предстоит вернуть, она считает, что нефтяники злоупотребляют правом. Теперь кассационному суд предстоит решить судьбу спора.

Это не единственный подобный процесс. По имеющимся данным, в судах края рассмотрено более пяти аналогичных исков. Практика по ним различная.

Михаил Волкодав