Присяжные в Сочи признали жителя виновным в избиении ребенка до смерти
В Сочи коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу мужчины, обвиняемого в избиении дочери своей сожительницы, повлекшем ее смерть. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 27 мая 2023 года фигурант нанес девочке не менее 15–17 ударов, в том числе кожаным ремнем по жизненно важным органам. 2 июня ребенок скончался в машине скорой помощи.
Коллегия присяжных единогласно признала подсудимого виновным в истязании (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Также было решено, что он не заслуживает снисхождения.
На основании вердикта суд назначит наказание.