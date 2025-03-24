Присяжные в Сочи признали жителя виновным в избиении ребенка до смерти

В Сочи коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу мужчины, обвиняемого в избиении дочери своей сожительницы, повлекшем ее смерть. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 27 мая 2023 года фигурант нанес девочке не менее 15–17 ударов, в том числе кожаным ремнем по жизненно важным органам. 2 июня ребенок скончался в машине скорой помощи.

Коллегия присяжных единогласно признала подсудимого виновным в истязании (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Также было решено, что он не заслуживает снисхождения.

На основании вердикта суд назначит наказание.

Вячеслав Рыжков