В Южном федеральном округе самые высокие зарплаты предлагают в сфере менеджмента

В топ-5 высокооплачиваемых профобластей Южного федерального округа (ЮФО) в феврале 2025 года вошли высший и средний менеджмент, где средняя предлагаемая зарплата составила 100 тыс. руб., автомобильный бизнес — 80 тыс. руб., строительство и недвижимость — 79,6 тыс. руб., добыча сырья — 79,5 тыс. руб., транспорт, логистика и перевозки — 79,4 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе рекрутингового портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рынок труда ЮФО очень динамичен и зачастую предлагает соискателям уникальные возможности. В настоящее время работодатели готовы брать специалистов с минимальным опытом, делая ставку на их потенциал и soft-skills, а также предлагают условия для быстрой переквалификации. Помимо общих трендов (сфера продаж, ИТ, рабочие специальности), на юге России отмечается высокий спрос на сотрудников в аграрном секторе, производстве, складских комплексах и логистике. На Кубани и в Крыму с активным развитием курортной инфраструктуры соискатели активно привлекаются в сферу строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, медицины»,— прокомментировала старший HR бизнес-партнер Управления по работе с персоналом в регионах ПАО СК «Росгосстрах» Ирина Масуренко.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», средняя зарплата, предлагаемая работодателями на hh.ru в феврале 2025 года, в Южном федеральном округе (ЮФО) год к году выросла на 12,7% и достигла 62 тыс. руб.

Маргарита Синкевич