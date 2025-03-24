В Крыму задержан водитель автобуса после смертельного ДТП с шестью погибшими

Следственный комитет задержал 56-летнего водителя рейсового автобуса, который утром в районе села Укромное Республики Крым столкнулся с припаркованным грузовиком, что привело к гибели шести пассажиров и травмам еще 23 человек, включая восьмерых несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, ранним утром водитель пассажирского автобуса в районе села Укромное нарушил правила безопасности и врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженым зерном. В результате столкновения погибли шесть пассажиров — трое мужчин и трое женщин. Еще 23 человека получили различные травмы, среди них 15 взрослых и восемь подростков 2007-2008 годов рождения.

Следователи провели комплекс первоначальных действий на месте происшествия и назначили ряд экспертиз. Продолжается допрос свидетелей аварии и потерпевших. На предприятии-перевозчике изъята документация о техническом состоянии транспортного средства, прохождении предрейсового осмотра водителем и обслуживании автобуса.

Водитель задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему официальное обвинение и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Алина Зорина