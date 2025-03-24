В 2024 году репродуктивную диспансеризацию прошли 304 тысячи жителей Кубани

В Краснодарском крае в 2024 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли 304 тыс. жителей. В том числе 173,5 тыс. женщин и 130,6 тыс. мужчин, сообщили «Ъ-Кубань» в Министерстве здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По результатам прошлогодней диспансеризации в Краснодарском крае жителей разделили на три группы здоровья. В первую входят 201,1 тыс. человек — 66,2%, у которых не выявили никаких заболеваний репродуктивной сферы.

Во второй группе 55,9 тыс. граждан — это 18,4%. У них нет заболеваний репродуктивной сферы, но имеются факторы риска их развития, которые возникают из-за вредных привычек, хронических соматических заболеваний, влияющих на репродуктивную систему. Таких пациентов направляют к профильным врачам.

В третьей группе 47,1 тыс. человек — 15,4%. У них были обнаружены различные репродуктивные заболевания. Им установили диспансерное наблюдение и направили к специалистам.

Алина Зорина