В КТК прокомментировали ночную атаку на нефтеперекачивающую станцию

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прокомментировали ночную атаку Украины на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Ранее Министерство обороны России сообщило, что 24 марта около двух часов ночи силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Обломки одного из сбитых дронов упали вблизи железнодорожной станции Кавказская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

В КТК напомнили, что ранее, 17 февраля, НПС «Кропоткинская» уже подвергалась массированной атаке семи БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Позже, 19 марта, была атакована НПС «Кавказская», обеспечивавшая перевалку нефти в трубопроводную систему КТК и далее на Морской терминал компании. Через нее ежемесячно транспортировалось не менее 130 тыс. тонн нефти, в 2024 году — 1,51 млн тонн.

После февральского удара объем предполагаемой транспортировки с НПС «Кропоткинская» был снижен, а уничтожение НПС «Кавказская» делает поставки невозможными, заявили в компании. КТК продолжает восстановительные работы.

В компании заявили, что атаки наносят ущерб финансовым результатам КТК и его акционерам, включая Казахстан и американские компании, а также создают риски для персонала, подрядчиков и окружающей среды.

Вячеслав Рыжков