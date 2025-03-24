Т-Банк получил 9 млрд рублей прибыли по РСБУ за январь—февраль

Прибыль Т-банка по РСБУ составила 9 млрд руб. за январь—февраль без учета разовых резервов и списаний по прочим активам. По итогам февраля общее число клиентов экосистемы Т-банка увеличилось на 20% год к году и достигло 49,6 млн. Об этом говорится в отчетности материнской компании кредитной организации «Т-Технологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общий оборот покупок с использованием карт Т-Банка за январь—февраль текущего года вырос на 22% год к году, до 1,4 трлн руб. Количество активных пользователей экосистемы по итогам февраля достигло 33,2 млн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Общий капитал Т-Банка на конец февраля составил 502 млрд руб., снизившись за месяц на 1,1%. Консолидированный кредитный портфель достиг 2,6 трлн руб. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов составил 5,3 трлн руб., что на 18% больше, чем годом ранее.

«Продолжился рост количества продуктов экосистемы Т на клиента, что говорит о высокой лояльности клиентов и эффективности кросс-продаж. На фоне высоких процентных ставок и оживления фондового рынка наиболее существенно увеличилось количество клиентов сегмента розничных дейли банкинг и лайфстайл-сервисов, а также клиентов сервиса Т-Инвестиции»,— приводит пресс-служба слова президента «Т-Технологий» Станислава Близнюка.

В текущем году компания ожидает роста чистой прибыли минимум на 40% с ускорением динамики во втором полугодии.

С 1 января 2025 года Росбанк стал частью Т-Банка.

Подробнее о слиянии — в материале «Ъ» «Слияние с исчезновениями».