Минобороны: удары по энергообъектам РФ доказывают недоговороспособность Киева

В Министерстве обороны РФ заявили о недоговороспособности режима президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление было сделано в связи с атаками Киева на энергетическую инфраструктуру на территории РФ в период с 19 по 24 марта, о которых говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Таким образом, вопреки заявлениям (Владимира.— "Ъ") Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации»,— говорится в заявлении ведомства.

В нем приводится информация о четырех атаках в период с 19 по 24 марта. В частности, речь идет об атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае в ночь на 24 марта, атаке на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму вечером 23 марта, ударах по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области 22 марта и атаке на расположенный в станице Кавказская Краснодарского края объект КТК, обеспечивающий перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Киеву. Дональд Трамп назвал разговор с президентом Путиным «очень хорошим и продуктивным». Господин Путин назвал беседу с президентом Трампом «доверительной» и «откровенной».

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Красивых слов много, возможностей мало».

Анастасия Домбицкая