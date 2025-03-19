Атака БПЛА вывела из строя еще одну нефтебазу для перевалки нефти КТК

Нефтебаза в станице Кавказская Краснодарского края, которая обеспечивает перевалку нефти международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), подверглась атаке трех БПЛА в ночь на 19 марта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В результате падения украинского БпЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тыс. кв. м. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара»,— говорится в сообщении.

КТК транспортирует нефть через трубопроводную систему Тенгиз — Новороссийск. Выведенный из строя объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК, однако, как отметили в пресс-службе международной нефтетранспортной компании, не принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму. Функционирование нефтебазы временно приостановлено. Нефтепровод работает, отгрузка углеводородов ведется в штатном режиме.

Ранее, 17 февраля 2025 года на Кубани беспилотники атаковали НПС «Кропоткинская». Нефтеперекачивающая станция была выведена из строя. Транспортировка углеводородов по трубопроводу «Тенгиз — Новороссийск» осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС. На нефтеперекачивающей станции ведутся восстановительные работы.

Алена Воробьева