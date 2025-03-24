В МВД предупредили о фейковых услугах омоложения

Мошенники начали через Telegram приглашать женщин на омоложение лица, рассказали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России. В фейковой рассылке женщинам от 27 до 75 лет предлагают поучаствовать в процедурах бесплатно, в качестве моделей. При регистрации на фишинговом сайте клиники злоумышленники получают доступ к личным данным и банковским счетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для этого клиника косметологии открыла запись на данное обследование на сайте. Успейте записаться, всего 20 мест»,— говорится в мошеннической рекламе. Внизу сообщения содержится ссылка на регистрацию.

МВД призвало всегда проверять лицензии клиник и отзывы на медицинские услуги, поскольку эта сфера часто становится предметом мошенничества. Ранее ведомство сообщало об аферистах, которые предлагают пенсионерам приобрести лекарства по льготным ценам. После перевода денег злоумышленники отправляют таблетки-пустышки или пропадают.

18 марта Госдума одобрила в первом чтении законопроект о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. В числе предлагаемых мер противодействия киберпреступлениям — маркировка звонков, запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».