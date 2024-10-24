Уменьшенная копия бренда

Верховный суд РФ (ВС) отказался по требованию Павловского автобусного завода (ПАЗ) аннулировать товарный знак PAZ, зарегистрированный за ООО «Скейл». Компания изготавливает миниатюрные модели транспортных средств, включая автобусы. Завод указывал, что его фирменное наименование зарегистрировано раньше бренда «Скейла», а игрушки ПАЗ по его лицензии изготавливали третьи лица. Но ВС объяснил, что в отличие от товарного знака фирменное наименование юрлица не может быть передано, а для отмены чужого товарного знака недостаточно похожести на название компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

ВС поставил точку в разбирательствах между ООО «Скейл» и ООО «ПАЗ», следует из опубликованного 22 октября решения. Спор развернулся по поводу товарного знака PAZ, который «Скейл» зарегистрировал в 2015 году для производства коллекционных моделей. В 2022 году ПАЗ обратился в Роспатент с просьбой отменить правовую охрану бренда PAZ, так как он схож с сокращенным фирменным наименованием его юрлица (зарегистрировано в 2004 году). Также завод заявил о пересечении его видов деятельности со «Скейлом», так как по лицензии завода права на использование изображений автобусов «ПАЗ» были переданы финской Revontuli Toys Oy и российскому ООО «С-Трейд», на их игрушках размещалась надпись «Произведено по лицензии ООО "ПАЗ"».

Роспатент требования завода не поддержал. ПАЗ обжаловал отказ ведомства в суд по интеллектуальным правам (СИП), но одержать победу ему удалось лишь в кассационной инстанции — президиуме СИП. Кассация аннулировала товарный знак «Скейла», суд признал нарушение п. 8 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ (ГК) из-за сходства товарного знака «Скейла» с сокращенным фирменным наименованием завода, согласившись, что предприятие осуществляет «оборот однородных товаров».

Знак не имя

Эти выводы оспорили «Скейл» и Роспатент, которые подали жалобы в ВС (см. “Ъ” от 10 сентября). Они считают, что производство автобусов-игрушек третьими лицами не может учитываться для признания однородными видов деятельности завода и «Скейла». «В качестве доказательства деятельности под фирменным наименованием может быть признана только та деятельность, которая осуществлялась самим заявителем»,— подчеркивал в жалобе Роспатент. ВС передал спор на рассмотрение экономколлегии, которая отклонила требования ПАЗа, оставив в силе решение суда первой инстанции.

В своем определении ВС объясняет, что товарный знак и фирменное наименование юрлица имеют разные функции. Товарный знак призван индивидуализировать именно товар (продукцию); цель фирменного наименования — отделить одних участников гражданского оборота от других. Сокращенные фирменные наименования организаций защищаются исключительным правом при условии их включения в ЕГРЮЛ.

Вместе с тем фирменное наименование «непередаваемо и неотчуждаемо», подчеркнул ВС, поэтому предоставлять право его использовать другому лицу недопустимо. Следовательно, пояснила коллегия, надписи о лицензии «ПАЗ» на игрушках, произведенных контрагентами завода, являются лишь «простым извещением неопределенного круга лиц о присутствии на рынке продукции, производимой под контролем правообладателя». Но для установления нарушения, по мнению ВС, «деятельность лицензиатов завода не может быть принята во внимание». Завод не занимался оборотом однородных товаров, а потому его требования об аннулировании регистрации товарного знака «Скейла» не подлежат удовлетворению, заключила коллегия.

Все совпадения случайны

Подобные споры в практике распространены, но единого подхода по ним у судов не было, поэтому решение экономколлегии в юридическом сообществе ждали с нетерпением. Из позиции экономколлегии следует, что одного лишь совпадения с названием компании для отмены чужого товарного знака недостаточно.

Юрист практики интеллектуальной собственности и технологий BGP Litigation Анастасия Снопкова поясняет, что для отмены товарного знака из-за его сходства с фирменным наименованием нужно доказать, что знак зарегистрирован для деятельности, однородной той, что ведется под фирменным наименованием. Причем такую деятельность должен вести именно сам обладатель наименования, добавляет юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева. Госпожа Снопкова полагает, что «в отношении фирменного наименования не применяется такое понятие, как использование третьими лицами под контролем (по воле) правообладателя».

Юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов полагает, что «позиция ВС создает риски» для тех лиц, которые предоставляют разрешение использовать свое фирменное наименование для производства продукции другим участникам рынка или используют его не сами, а через аффилированные компании. «В этом случае обладатель фирменного наименования не сможет оспорить чужой товарный знак»,— поясняет господин Игумнов.

Впрочем, Кристина Тимофеева допускает, что в этом деле «завод просто выбрал неправильную тактику». По ее словам, можно было сослаться на пункт 3 статьи 1483 ГК, «который запрещает регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства».

Продолжит ли завод судиться из-за использования похожего обозначения, пока неизвестно. В ООО «ПАЗ» от комментариев “Ъ” отказались.

Ян Назаренко, Анна Занина, Наталия Мирошниченко