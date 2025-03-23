Главные новости за неделю 17—23 марта. Кубань, Крым, Адыгея

УФАС возбудило дело против МУП «КТТУ» из-за повышения тарифов на проезд в Краснодаре. Компании вменяют нарушение антимонопольного законодательства.

В Краснодаре к концу 2026 года откроют ТЦ «Мир». Инвестиции в проект составят 3 млрд руб.

Бизнесмен-винодел из Москвы осужден за растление школьниц в Краснодаре. Фигуранта приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Приговор обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесут 25 марта. Ранее сообщалось, что заседание было назначено на 18 марта.

В ночь на 19 марта над ст. Кавказской Краснодарского края была отражена атака украинских боевых дронов. Из-за падения обломков произошло возгорание на расположенной рядом нефтебазе.

ФАС запретила строительство крематория в Сочи по концессии. Финансирование проекта пока не предусмотрено, но инициатива включена в генплан города.

Власти Кубани изъяли у РЖД 14 га для создания Восточного подъезда к Краснодару. За изъятые участки минтранс заплатит железнодорожникам 190 млн руб.

Александр Бастрыкин запросил доклад о насилии в детском саду Краснодара. В СМИ появилась информация о том, что воспитатель применял физическую силу к детям.

В Краснодарском крае требуемая зарплата для получения ипотеки на двухкомнатную квартиру за 8,11 млн руб. в новостройке составляет 220,9 тыс. руб. Это в 3,7 раза выше, чем средняя зарплата по региону.

Старший сын жены экс-мэра Сочи Янины Копайгородской Давид взял под временную опеку своих братьев и сестер, пока их родители находятся в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о коррупции.