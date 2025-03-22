Старший сын жены экс-мэра Сочи взял под временную опеку младших братьев и сестер

Старший сын жены экс-мэра Сочи Янины Копайгородской Давид взял под временную опеку своих братьев и сестер, пока их родители находятся в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом ТАСС сообщила адвокат Елизавета Меткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Теперь вся забота о детях на плечах Давида и четырнадцатилетней Алисы. Помещение в СИЗО Янины Николаевны защита расценивает как давление на ее мужа, что может создать опасный прецедент, когда следствие начинает манипулировать судьбой детей», — сказала адвокат.

Временная опека для 24-летнего Давида установлена до 17 мая (до этой даты обвиняемым Копайгородским назначена мера пресечения в виде заключения под стражу).

У Янины Копайгородской пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери трех и 14 лет, а также 24-летний сын Давид, которого допросили по делу в качестве свидетеля и запретили общение с родителями. Ранее госпожа Копайгородская высказывала обеспокоенность, что ее дети могут оказаться в детском доме.

Адвокат Копайгородской отметила, что при рассмотрении ходатайства следствия об избрании меры пресечения суд не принял во внимание статус многодетной матери, ее участие в СВО и то, что обвиняемая подозревается в ненасильственных преступлениях, а реальный ущерб отсутствует. «Обжаловав в апелляционной инстанции доводы следствия и первой инстанции, мы надеемся, что принципы гуманизма и справедливости возьмут верх, и Янина вернется домой к детям», — заявила защитник.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через жену получил от сочинского предпринимателя взятку свыше 43 млн руб., сопряженную с вымогательством. Взамен чиновник якобы должен был создать благоприятные условия для развития бизнеса коммерсанта. Супругов задержали осенью.

Следственный департамент МВД также обвиняет Копайгородских в хищении земельных участков в Сочи и получении двух крупных взяток от застройщиков. Кроме того, следствие утверждает, что находясь под домашним арестом, Янина Копайгородская оказывала давление на свидетелей и нарушала запреты на общение с лицами, причастными к делу, принуждая их к даче ложных показаний. Супруги настаивают на своей невиновности.

Наталья Решетняк