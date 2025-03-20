Александр Бастрыкин запросил доклад о насилии в детском саду Краснодара

Председатель Следственного комитета России запросил доклад о расследовании противоправных действий в отношении детей в дошкольном учреждении Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В СМИ появилась информация о том, что воспитатель одного из детских садов Краснодара применял физическую силу к своим подопечным. По данному факту следственные органы СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить отчет о процессе расследования и выявленных обстоятельствах происшествия.

Алина Зорина