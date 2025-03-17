ТЦ «Мир» за 3 млрд рублей в Краснодаре откроют в конце 2026 года

Торговый центр «Мир» в микрорайоне Любимово Краснодара, инвестиции в который превышают 3 млрд руб., планируют достроить в четвертом квартале 2025 года, а открыть для посетителей годом позже. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу девелопера «Инсити девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь торгового центра составит 26,7 тыс. кв. м, из которых 16,1 тыс. кв. м предусмотрены для аренды. По данным девелопера, ведутся переговоры примерно с 20 потенциальными арендаторами, среди которых продуктовый супермаркет, гипермаркет товаров для дома, магазин электроники и детских товаров. Названия брендов пока не раскрываются.

По информации CORE XP, по итогам 2024 года обеспеченность Краснодара торговыми площадями выросла на 3,9%, достигнув 702 кв. м на 1 тыс. человек. Город занял второе место среди российских миллионников по приросту этого показателя.

«Ъ-Кубань» писал, что реализация проекта по строительству аквапарка на Затоне в Краснодаре приостановлена. Информации о намерении инвестора реализовывать проект не имеется.

Вячеслав Рыжков